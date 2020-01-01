Комплекс игровых тренингов по формированию уверенности учащихся и повышению их самооценки Предыдущая891011121314 15 1617181920212223Следующая



Цель: содействие повышениюсамооценки подростков Тренинг «Имя» В индивидуальной беседе предложить ребенку придумать себе новое имя, которое он хотел бы иметь (или оставить свое, но выделить форму имени при обращении). Если ребенок выбирает другое имя. Следует попросить его объяснить, почему он предпочитает, чтобы его звали по-другому. Тренинг позволяет получить дополнительную информацию о самооценке учащегося, так как часто отказ от своего имени означает, что ребенок недоволен собой или обстоятельствами своей жизни или же хочет быть лучше, чем он есть сейчас. Тренинг «Жизненные ситуации» Учащемуся предлагаются ситуации, в которых он должен изображать самого себя. Ситуации могут быть разными, придуманными или взятыми из жизни. Другие роли в ситуациях исполняют другие учащиеся или педагог. После первоначального проигрывания, предложить учащемуся подумать, что бы он хотел изменить в ситуации и как это сделать. При затруднении учащегося можно предложить ему поменяться ролями с другими учениками. Примеры ситуаций: · ты участвовал в соревновании и занял второе место, однако это уже не первое соревнование, где ты не можешь стать лучше всех; · педагог предлагает тебе новое задание, которое интересно по своему содержанию, но сложно по способу выполнения и займет много времени. Необходимо дать педагогу ответ. Тренинг «Я-реальное и Я-идеальное» Участникамраздаются по два листа бумагии карандаши. Ведущий просит ребят нарисовать себя в двух образах: Я-реальное и Я-идеальное. На выполнение задания отводится 10–15 минут. Вопросы для обсуждения: · когда вы чувствовали большее напряжение, когда рисовали Я-реальное или Я-идельное (испытывая большее напряжение при рисовании Я-реальное учащийся проявляет трудности адекватной самооценки и/или осознание неудовлетворенности имеющимися характеристиками; · как вы полагаете, что вам необходимо предпринять, чтобы эти два образа стали едины. Продумайте программу своих действий в этом направлении. Тренинг «Комплемент» Вариант 1. Ведущий вызывает первого желающего, который должен выйти из комнаты. Затем он записывает все комплементы, которые высказывают игроки в адрес вышедшего участника, помечая, кто сказал тот или иной комплемент. Ведущий предупреждает группу о том, что все комплементы должны быть правдивыми и искренними, т.е. отражать те свойства характера и качества личности, которые ей присущи. Участник возвращается в комнату, и ведущий зачитывает весь список. Задача игрока – угадать, кто из группы сказал конкретный комплемент. Если он угадывает, то получает балл за проницательность. Вариант 2. Используется клубок ниток. Ведущий предлагает каждому участнику группы сказать что-нибудь приятное или слово поддержки любому участнику группы, передавая ему при этом клубок ниток. Следующий участник поступает точно также. Таким образом, под конец тренинга вся группа оказывается связана нитями, которые символизируют коммуникативные связи между людьми в обществе.



Тренинг «Зеркало» Для проведения тренинга используется небольшое зеркало. Каждый игрок должен посмотреться в него, попытаться воспринять себя отстраненно, как незнакомца, и попытаться ответить на предложенные вопросы. Вопросы для обсуждения: · что привлекательного вы видите в этом человеке? (обратить внимание на взгляд, выражение лица); · что в этом человеке вызывает у вас уважение или восхищение? Когда зеркало обойдет весь круг, ведущий обсуждает с участниками нижеприведенные утверждения: · если человек научился видеть в себе хорошее, полюбил себя, то ему значительно проще увидеть нечто особенное в другом человеке; · если человек принимает себя таким, какой он есть, то другие будут относиться к нему также. Тренинг «Я – подарок для людей» Основная идея тренинга: «Каждый человек – это уникальное существо. Верить в свою уникальность необходимо каждому из нас». Участники тренинга должны подумать и рассказать, в чем состоит их исключительность, уникальность, отличие от окружающих позитивного плана. Затем каждый из участников предлагает мини-выступление на тему: «Я – подарок для людей», стараясь аргументировать свое утверждение. Предыдущая891011121314 15 1617181920212223Следующая



